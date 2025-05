Incendio in una concessionaria a Marano nella notte: decine di auto distrutte, indagini in corso Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per fare piena luce sull’incendio. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

Un rogo di vaste proporzioni è divampato questa notte in una concessionaria di automobili a Marano, nella provincia di Napoli: le fiamme, che si sono propagate velocemente, hanno distrutto e danneggiate decine di automobili. Sul posto, in via Castel Belvedere, intorno alle 4.30 di oggi, sono intervenuti i vigili del fuoco, che si sono adoperati per estinguere il rogo: le fiamme, fortunatamente, non hanno fatto registrare feriti, vista l'ora, ma hanno provocato danni ingenti, che sono ancora in corso di quantificazione.

Ipotesi dolosa, ma non si esclude nessuna pista

Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e avviato le indagini per determinare le cause del rogo, che sono ancora in corso di accertamento. Da una prima ricostruzione operata dai militari dell'Arma, non si esclude che l'incendio possa essere stato di natura dolosa, ma gli inquirenti non escludono nessuna pista; da quanto si apprende, sul posto sarebbero state trovate delle lattine, probabilmente utilizzate per innescare il rogo. Le indagini proseguono per fare piena luce sulla vicenda.