Incendio in un appartamento a Portici, anziana riesce a fuggire alle fiamme A fuoco una casa al quarto piano del Parco Manfrellotti, in via San Cristoforo, verso le ore 13.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Incendio in un appartamento oggi nel primo pomeriggio, attorno all'ora di pranzo, a Portici, in provincia di Napoli. Le fiamme sono divampate in una casa al quarto piano del Parco Manfrellotti, in via San Cristoforo, verso le ore 13. Nell'abitazione, in quel momento, c'era una anziana donna, la quale per fortuna è riuscita a darsi alla fuga e a salvarsi. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco con diverse squadre, oltre alle forze dell'ordine: i carabinieri della locale stazione, la polizia Municipale e la Polizia di Stato. I pompieri sono riusciti in poco tempo a domare le fiamme. Mentre le forze dell'ordine hanno consentito le operazioni di messa in sicurezza. Per fortuna, l'incendio non ha causato feriti. Ancora in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e capire cosa possa aver fatto sprigionare le fiamme.

Sono purtroppo frequenti gli incendi nelle abitazioni, contro i quali bisogna sempre mantenere l'allerta alta. Il 20 dicembre scorso, ad esempio, un altro incendio era scoppiato in una casa privata nel Comune di Anacapri, sull'Isola di Capri. In quell'occasione erano rimasti feriti una nonna di 81 anni e suo nipote di 15 anni, che erano presenti nell'abitazione quando sono divampate le fiamme. Il rogo è scoppiato in un appartamento di via Migliara, nel Comune di Anacapri che si trova sull'Isola azzurra. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco, allertati da una chiamata, che si sono messi subito all'opera per domare le fiamme e estrarre i due feriti dall'appartamento. La nonna e il nipote sono stati poi trasferiti a Napoli grazie all'intervento dell'ambulanza dell'elisoccorso.