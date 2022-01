Un petardo entra dalla finestra aperta, incendio in un appartamento nel cuore di Napoli È accaduto in zona Mercato, nel centro di Napoli: il 66enne che abita nell’appartamento è rimasto illeso, ma l’abitazione è stata dichiarata inagibile.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

I fuochi d'artificio esplosi a Napoli durante la notte, nonostante una ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi li vietasse, hanno provocato 4 feriti, che passano a 9 se si considera anche la provincia e a 14 se si prende in esame tutta la Campania. A Napoli, ha rischiato di finire nel novero dei feriti anche un uomo di 66 anni residente in via padre Ludovico da Casoria, in zona Mercato, nel cuore della città: a causa di un petardo esploso dopo la mezzanotte che è entrato dalla finestra, l'appartamento in cui vive il 66enne ha infatti preso fuoco. L'incendio ha per fortuna interessato soltanto una stanza della casa: sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme senza difficoltà. Il 66enne è stato invece visitato sul posto dal personale sanitario e non ha per fortuna riportata alcuna ferita. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso: nonostante l'incendio abbia riguardato una sola stanza, la casa è stata dichiarata inagibile e il 66enne si è visto costretto ad abbandonarla momentaneamente.

Incendio a San Giorgio a Cremano, distrutto gazebo di un ristorante

Dopo la mezzanotte, i carabinieri sono intervenuti anche a San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli, per un altro incendio. In via Tufarelli, per cause in corso di accertamento, le fiamme hanno avvolto il gazebo esterno di un ristorante, che è andato completamente distrutto. L'incendio ha interessato anche il balcone dell'appartamento al primo piano dell'edificio che si trova al di sopra del gazebo, che però non ha subito danni strutturali ed è agibile. Si indaga per risalire alle cause del rogo.