La stufa incendia letto e casa, ferito 50enne nel Salernitano: ricoverato in ospedale

La stufa vicino alle coperte manda a fuoco il letto. Scoppia un incendio in casa e un uomo di 50 anni resta intossicato. Raggiunto dai soccorsi, è stato trasportato in ospedale. L'episodio è avvenuto questa notte, martedì 10 marzo, attorno alle ore 2,00, presso il comune Filetta di San Cipriano Picentino, in provincia di Salerno. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco, l'ambulanza del 118 della Vopi, Volontari Pronto Intervento, inviata dalla centrale operativa dell'Asl di Salerno e le forze dell'ordine.

Il rogo nei pressi della SP26a

Il rogo è scoppiato in una casa che si trova al margine della strada provinciale SP26a. L'uomo, secondo le prime informazioni, stava dormendo ed era da solo in casa, quando è scoppiato l'incendio. All'interno dell'appartamento sono entrati i soccorritori, che sono riusciti a metterlo in salvo. Si tratta di un 50enne del posto. Il ferito, dopo aver ricevuto le prime cure mediche del caso ed essere stato stabilizzato, è stato trasportato in ambulanza in ospedale per eventuali ulteriori accertamenti. Non sarebbe grave.

Secondo quanto ricostruito, ad innescare le fiamme potrebbe essere stata una stufa posta accanto al letto. Le coperte, poste vicino alla fonte di calore, avrebbero improvvisamente preso fuoco e l'incendio si sarebbe in poco tempo esteso al resto dell'abitazione. Per fortuna, l'intervento tempestivo dei soccorsi ha evitato il peggio. Le forze dell'ordine hanno avviato i rilievi del caso e raccolto le testimonianze per ricostruire l'accaduto, anche se al momento, come detto, la pista più probabile resta quella dell'incidente domestico.