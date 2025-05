video suggerito

Incendio in casa a San Giorgio a Cremano, arrivano sindaco e Polizia Locale a salvare una famiglia Gli agenti della Polizia Locale erano in strada e sono intervenuti subito. I commercianti hanno prestato gli estintori. Sul posto si è precipitato il sindaco Zinno. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

Un incendio scoppia in casa a San Giorgio a Cremano. Panico in strada. Nell'appartamento ci vivono delle persone. Sul posto si precipitano gli agenti della Polizia locale, che erano in strada di pattuglia, subito raggiunti anche dal sindaco del comune vesuviano in persona, Giorgio Zinno. I caschi bianchi entrano subito in azione e riescono a salvare gli abitanti, guadagnando secondi preziosi nell'attesa dell'intervento dei vigili del fuoco, arrivati comunque poco dopo. Ad aiutare i vigili urbani sono stati anche i commercianti della zona che hanno prestato i loro estintori. A raccontare la storia è lo stesso primo cittadino che ha voluto seguire da vicino tutte le operazioni condotte dai caschi bianchi. L'episodio è accaduto nella mattinata di ieri, sabato 10 maggio 2025, in via De Lauzieres.

Zinno: "Salvataggio eroico della Polizia Locale"

L'operazione è andata a buon fine e, grazie al coordinamento di tutte le forze in campo, si è scongiurato il peggio. Il sindaco Zinno ha voluto fare un pubblico encomio per quanto avvenuto:

Agenti della Polizia Municipale sono intervenuti in un appartamento dove era divampato un incendio, presumibilmente per un corto circuito, che poteva costare la vita a qualcuno della famiglia che vi abita o estendersi procurando danni maggiori. Durante un servizio di controllo in via de Lauzieres, alcuni residenti hanno attirato l’attenzione degli agenti, segnalando che al primo piano di un condominio era scoppiato un incendio e che un uomo stava cercando di domarlo da solo. Gli agenti sono saliti immediatamente nell’appartamento ed intervenuti per mettere in salvo i genitori e i due figli, iniziando a domare in parte le fiamme grazie alla collaborazione dei commercianti della zona che hanno messo a disposizione i propri estintori.

L'arrivo dei pompieri ha consentito di estinguere gli ultimi focolai:

Successivamente sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno definitivamente spento l'incendio. Anche io, allertato dai nostri agenti, sono arrivato sul posto per verificare le condizioni della famiglia coinvolta e degli altri condomini e attivare tutti gli interventi necessari per dare la giusta assistenza. Grazie ai nostri agenti di Polizia Municipale per essere intervenuti tempestivamente e con coraggio, dimostrando di servire con dedizione e umanità la nostra comunità. Grazie anche a tutti coloro che hanno dato il proprio contribuito con grande spirito di collaborazione e sensibilità.