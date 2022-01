Incendio in casa a Marigliano, due anziani intossicati dal fumo salvati dai carabinieri: palazzo evacuato A fuoco una casa in via Caliendo 154, sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Incendio in un appartamento a Marigliano, in provincia di Napoli, stanotte. A fuoco una casa in via Caliendo 154. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Il palazzo è stato immediatamente evacuato per consentire le operazioni di spegnimento. Mentre i carabinieri di San Vitaliano e di Castello di Cisterna hanno salvato dalle fiamme una coppia di anziani, rimasti intossicati dopo aver inalato il fumo. La coppia è stata poi trasportata dall'ambulanza del 118 presso l'Ospedale di Nola, per le cure mediche del caso. Non si registrano feriti per fortuna. Tutti i residenti sono in buone condizioni e coscienti. Il palazzo è stato però provvisoriamente sgomberato, in quanto al momento inagibile. Le fiamme hanno danneggiato soprattutto gli appartamenti al piano terra e al primo piano.

L'incendio, secondo le prime ricostruzioni, si è sviluppato attorno alle ore 2 di questa notte, domenica 23 gennaio 2022, e ha avvolto l’appartamento al piano terra dello stabile e quello al piano superiore. Ancora da chiarire l'origine del rogo, sono in corso ulteriori accertamenti da parte delle forze dell'ordine che stanno indagando sulla vicenda. Tra i primi ad arrivare sul posto i Carabinieri della stazione di San Vitaliano e della sezione radiomobile di Castello di Cisterna. I residenti sono stati evacuati e due di loro, come detto, sono stati trasportati presso l’ospedale di Nola per il fumo inalato. Le fiamme sono state poi domate dai vigili del fuoco che sono intervenuti con tre squadre in piena notte. La palazzina però è stata dichiarata momentaneamente inagibile.