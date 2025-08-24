Incendio in casa a Bellona (Caserta), uomo muore carbonizzato

Un uomo di 47 anni è morto nell'incendio della sua abitazione a Bellona, in provincia di Caserta; la tragedia nella notte appena trascorsa, quando i Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto non c'era ormai più nulla da fare. Il rogo sarebbe partito per cause accidentali, non si esclude al momento che possa essere stato originato da un corto circuito. L'uomo, a quanto si apprende, viveva da solo nell'appartamento, al primo piano di uno stabile di via Vittorio Emanuele.

A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa, che, nel cuore della notte, si sono accorti delle fiamme e del fumo che fuoriuscivano dall'abitazione. Nonostante il tempestivo intervento, però, il 47enne era già deceduto; il suo corpo, carbonizzato, è stato ritrovato in una stanza. Probabilmente, quando è partita la chiamata ai Vigili del Fuoco, il rogo era già attivo da parecchi minuti e si era già esteso all'interno dell'abitazione prima di diventare visibile dall'estero.

È possibile che il 47enne sia stato ucciso dalle esalazioni quando il fumo ha saturato gli ambienti e che, forse colto nel sonno, non abbia potuto uscire di casa o chiedere aiuto. Sul posto, per gli accertamenti del caso e l'avvio delle indagini, sono intervenuti i carabinieri di Vitulazio. Dalle verifiche effettuate dai Vigili del Fuoco non sarebbero emersi danni all'edificio, il fuoco non avrebbe causato lesioni tali da far temere per la stabilità.