Incendio Gragnano, tutta la Costiera è senza corrente, da Amalfi a Positano

A cura di Pierluigi Frattasi

Blackout in Costiera Amalfitana, oggi venerdì 16 agosto 2024, a causa di un grosso incendio scoppiato a Gragnano che ha raggiunto una zona dove passa una linea dell'alta tensione di Terna che alimenta una cabina primaria di E-Distribuzione a servizio dei comuni della costiera. Senza energia elettrica dalle 15,45 di oggi Agerola, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Pimonte, Positano, Praiano, Ravello e Scala. Al buio anche hotel, ristoranti e B&B pieni di turisti.

La decisione delle prefetture di Napoli e Salerno

La decisione è stata assunta dalle prefetture di Napoli e Salerno, su invito dei Vigili del Fuoco, per motivi di sicurezza. Si tratta di una interruzione straordinaria dell'erogazione elettrica che interessa gran parte della Costiera Amalfitana. Le conseguenze del blackout ovviamente si sono abbattute sugli abitanti della zona, compresi i tantissimi turisti, costretti a fare i conti con condizionatori e frigoriferi spente in una giornata particolarmente calda nella settimana di Ferragosto.

Al buio hotel, ristoranti e B&B pieni di turisti e vip

Proprio in Costiera Amalfitana stanno trascorrendo le proprie vacanze in questi giorni anche tanti vip. La popstar Madonna è stata a Positano negli scorsi giorni e oggi dovrebbe essere a Pompei per festeggiare il 66esimo compleanno. Al momento non è dato sapere quando sarà ripristinata l'erogazione dell'energia elettrica. Dovrà prima essere domato l'incendio, infatti, e bisognerà mettere in sicurezza l'area.

Le Prefetture di Napoli e Salerno, intanto, hanno autorizzato alle società Terna ed E-Distribuzione l’interruzione temporanea dell’erogazione di energia elettrica nei comuni di Agerola, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Pimonte, Positano, Praiano, Ravello, Scala a partire dalle ore 15:45.

Questa interruzione si rende necessaria per garantire la massima sicurezza durante le operazioni di spegnimento di un incendio che si è propagato a Gragnano in una zona in cui passa una linea dell’alta tensione di Terna che alimenta una cabina primaria di E-Distribuzione a servizio dei suddetti comuni.

"Impossibile usare i generatori alternativi"

L’urgenza e la non programmabilità dell’intervento impediscono al momento la rialimentazione delle utenze con l’utilizzo di generatori e l’erogazione di energia elettrica riprenderà non appena si saranno conclusi gli interventi di spegnimento dell’incendio da parte dei Vigili del fuoco. I Comuni hanno ringraziato "la cittadinanza per la comprensione e si ricorda l’importanza di queste operazioni per garantire la sicurezza di tutti gli operatori coinvolti".

Grosso incendio a Gragnano minaccia gli elettrodotti

Oggi, a seguito alla riunione di ieri, 15 agosto, convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è svolta un’ulteriore riunione del CCS Centro Coordinamento Soccorsi, in relazione agli incendi sviluppatisi ieri nei Comuni di Pozzuoli e di Gragnano, per un aggiornamento di situazione. Hanno partecipato i referenti delle Forze dell’Ordine, della Soru Regionale, dei Vigili del Fuoco e dei Comuni interessati.

L’incendio di Gragnano è tuttora in atto, in una zona impervia, per un’estensione di circa mezzo ettaro e in loco sono stati impiegati un canadair e un elicottero regionale per i necessari interventi.

E’ stato anche disposto l’intervento di un elicottero Erickson nella zona. Permangono le misure disposte ieri dal Prefetto inerenti la cinturazione e la vigilanza a tutela della pubblica e privata incolumità, ad opera delle Forze dell’ordine. E’ in corso di valutazione la richiesta della Soru regionale alla società Terna volta alla disattivazione dell’elettrodotto ad alta tensione per le operazioni di spegnimento dell’ incendio, con conseguente eventuale interruzione temporanea dell’erogazione di energia elettrica nei comuni di Agerola e Pimonte nonché in alcuni comuni del salernitano.