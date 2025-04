video suggerito

Rissa in casa a colpi di bastoni tra zii e nipoti in Costiera Amalfitana: 4 persone arrestate La rissa è scoppiata ieri in un’abitazione a Tramonti, nella provincia di Salerno: sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno arrestato 4 persone, tutte imparentate tra loro. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una violenta lite in casa è degenerata a Tramonti, piccola cittadina nel tratto interno della Costiera Amalfitana, in provincia di Salerno: da quanto si apprende, nella serata di ieri, domenica 13 aprile, in un'abitazione privata della cittadina, per cause che sono ancora in corso di accertamento, quattro persone, al culmine di una lite, hanno dato vita a una violenta rissa, fronteggiandosi anche a colpi di bastoni. Da quanto si apprende, i quattro soggetti coinvolti nella rissa sono tutti imparentati tra loro: sarebbero, infatti, nipoti e zii.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno ricostruito quanto accaduto e hanno sequestrato due bastoni di legno, utilizzati durante la colluttazione; al termine dell'intervento, pertanto, i militari dell'Arma hanno arrestato quattro persone, accusate di rissa. Alcuni dei partecipanti alla rissa hanno avuto bisogno di recarsi in ospedale per farsi medicare le ferite riportate nella violenta colluttazione; non avrebbero riportato ferite gravi. Proseguono le indagini dei carabinieri per delineare i motivi dietro la lite tra i quattro parenti.