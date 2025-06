Rissa nel bar con bastoni e manganelli, 7 denunciati a Maddaloni. Il locale chiuso per 20 giorni

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Hanno dato vita a una violenta rissa, a colpi di bastoni e manganelli, danneggiando un bar a Maddaloni, nella provincia di Caserta: 7 persone sono state denunciate, mentre l'esercizio commerciale è stato chiuso per 20 giorni. Nella fattispecie, la Squadra Volante del locale commissariato di Polizia di Stato è intervenuta all'esterno del locale, dove era stata segnalata una rissa; le indagini dei poliziotti hanno permesso di accertare che tre uomini, armati di bastoni e manganelli, si erano presentati nel bar e avevano iniziato a danneggiare gli arredi interni ed esterni, suscitando la reazione di alcuni presenti. Pertanto, i 7 soggetti sono stati identificati e denunciati per rissa alla competente Autorità Giudiziaria.

Inoltre, l'attività istruttoria esperita dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Caserta, ha permesso al questore, Andrea Grassi, di emettere il provvedimento di sospensione della licenza per il bar teatro della rissa: il locale sarà chiuso temporaneamente per 20 giorni. Infine, per i tre soggetti individuati come coloro che, armati di mazze, hanno iniziato a danneggiare il bar, sono stati emessi, in seguito agli accertamenti effettuati dalla Divisione Anticrimine della Questura di Caserta, i cosiddetti "Dacur", vale a dire i divieti temporanei di accesso alle aree urbane che comportano il divieto di accedere ai locali che somministrano bevande, anche alcoliche, per la durata di 2 anni.