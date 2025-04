video suggerito

Incendio a Scafati, evacuate 16 famiglie. L’Arpac monitora la qualità dell’aria L’Arpac ha avviato i monitoraggi della qualità dell’aria per l’incendio che ieri mattina è divampato in una ditta di trattamento rifiuti a Scafati (Salerno); le operazioni di spegnimento proseguite fino a tarda notte. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Nico Falco

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Due palazzi sono stati evacuati nella giornata di ieri, 5 aprile, a seguito del vasto incendio che si è sviluppato in una fabbrica di trattamento rifiuti a Scafati, in provincia di Salerno; nei due edifici vivono 16 nuclei familiari. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con quattro autobotti e i carabinieri della Tenenza di Scafati; nel pomeriggio avviati i rilievi dell'Arpac. L'incendio, divampato nella tarda mattinata nel capannone di via Galileo Ferraris, ha creato una densa colonna di fumo nero visibile anche molto distante; le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino a tarda notte.

Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, tramite i social aveva comunicato ai concittadini che era consigliabile "disattivare gli impianti di aerazione e condizionamento, chiudere bene gli infissi e sciacquare bene frutta e ortaggi conservati all'esterno". Il rogo ha interessato grosse quantità di rifiuti, tra materiali plastici, carta e cartone da imballaggi. Su richiesta dei Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto anche i tecnici dell'Arpac, che hanno installato due campionatori in un'area di probabile diffusione degli inquinanti atmosferici sulla base della direzione del vento, uno per la ricerca di diossine/furani, l'altro per la ricerca di metalli, Ipa, PM10.

Sulla base dell'evoluzione dell'evento, si legge in una nota diffusa dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, potrà essere posizionato "anche un laboratorio mobile ell’area interessata, in grado di misurare le concentrazioni orarie di un set di inquinanti atmosferici, tra cui polveri sottili PM10 e PM2,5, monossido di carbonio, ossidi di azoto, benzene, toluene, xilene, allo scopo di avere un quadro complessivo della qualità dell’aria a conclusione dell’incendio. Verrà valutata inoltre la collocazione, in posizione idonea, di una seconda coppia di campionatori analoghi a quelli già in funzione".