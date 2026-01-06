Incendio e fumo in casa a Napoli all’Epifania, 5 sfollati ai Quartieri Spagnoli: “Salvati dal cane”

Incendio in vico Campanile al Consiglio / Fanpage.it

Incendio in casa a Napoli questa notte in Vico Campanile al Consiglio ai Quartieri Spagnoli, una traversa di via Francesco Girardi. Si tratta della zona che si trova tra il Corso Vittorio Emanuele e via Toledo. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, guidati dal Comandante Giuseppe Paduano, e gli agenti della Polizia Locale, coordinati dal Comandante Generale Ciro Esposito, e in ausilio i poliziotti dell'ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico e del commissariato Montecalvario, che è lì vicino.

Evacuato edificio ai Quartieri Spagnoli: 5 sfollati

I pompieri hanno provveduto ad evacuare diverse persone dall'edificio in via precauzionale. Sono 5 gli sfollati, a quanto apprende Fanpage.it, 4 adulti ed un minore. Non ci sarebbero feriti, né intossicati gravi. Ma solo tanta paura per le grosse volute di fumo che sono uscite dall'appartamento e che sono state inalate. Sarebbero circa una 20ina le persone che si sarebbero recate al Pronto Soccorso dell'Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca, poco distante, chiedendo di essere visitate per sospetta intossicazione.

L’appartamento coinvolto nell’incendio / Fanpage.it

La famiglia salvata dal cane: li ha avvisati del fumo

Quando è scoppiato l'incendio in casa c'erano una coppia di anziani e il loro cane. La figlia, con il nipotino, non erano nell'appartamento dove vivono, perché erano andati dai suoceri. A dare l'allarme sarebbe stato proprio l'animale, come raccontato dai residenti. La moglie si era addormentata vedendo la tv. Mentre il marito era in camera da letto. Il cane, attorno alle 5,30 di questa mattina, martedì 6 gennaio, ha cominciato a richiamare l'attenzione della coppia, che si è accorta del fumo che aveva invaso l'appartamento ed è riuscita a fuggire in tempo. L'appartamento, devastato dal rogo, è stato interdetto al momento, per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Ancora da chiarire l'origine del rogo. Saranno i tecnici dei vigili del fuoco a relazionare sull'accaduto. Ma secondo le prime ipotesi, le fiamme potrebbero essere state sprigionate a seguito di un corto circuito.