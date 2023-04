Incendio devasta una fabbrica a Teverola: a fuoco mille metri quadrati di pannelli solari A fuoco il tetto di una fabbrica in via Consortile, nell’area Asi di Teverola. Sul posto tre squadre di vigili del fuoco.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un grosso incendio è scoppiato questo pomeriggio a Teverola, in provincia di Caserta. Divorata dalle fiamme una grande fabbrica che si trova nella zona ASI in via Consortile. L'incendio si è sviluppato sul tetto dell'azienda, sul quale erano montati pannelli fotovoltaici completamente avvolti dalle fiamme. La superficie interessata dall'incendio è di circa 1.000 metri quadrati, con un totale di circa 350 pannelli fotovoltaici andati distrutti.

A fuoco mille metri quadrati di pannelli solari

Sul posto sono subito arrivati i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, intervenuti con due squadre, una proveniente dal distaccamento di Aversa e una dal distaccamento di Marcianise. In supporto alle squadre sono intervenute anche un'autobotte dal distaccamento di Aversa ed un'autoscala proveniente dalla sede centrale del Comando. L'efficace azione di contrasto dei Vigili del Fuoco ha fatto sì che le fiamme non interessassero l'attività all'interno del capannone sottostante.

Sul posto tre squadre di pompieri

Ancora da chiarire la dinamica e la matrice di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio sarebbe scoppiato attorno alle ore 13,30 di oggi pomeriggio, lunedì 10 aprile 2023. Quando sono arrivate sul posto, le squadre dei vigili del fuoco hanno trovato il tetto della fabbrica già avvolto dalle fiamme. Per fortuna, il loro intervento è riuscito a contenere il propagarsi dell'incendio e non ci sono stati altri danni rilevanti. Sono state avviate le indagini per chiarire l'origine del rogo e appurare se possa essere dolosa oppure accidentale. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza per chiarire la vicenda.