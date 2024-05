video suggerito

Incendio all’ingresso di un negozio: avrebbe aperto tra pochi giorni. Indagano i carabinieri L’incendio si è sviluppato questa notte all’ingresso di un’attività commerciale prossima all’apertura a Pollena Trocchia, nella provincia di Napoli. Indagini in corso per chiarire la dinamica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Non si esclude possa trattarsi in un atto doloso l'incendio andato in scena questa notte a Pollena Trocchia, nella provincia di Napoli: a farne le spese un'attività commerciale prossima all'apertura. Poco dopo la mezzanotte, i carabinieri della tenenza di Cercola e quelli della Sezione Operativa della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti presso il negozio, in viale Europa, constatando che le fiamme avevano interessato l'ingresso dell'attività commerciale.

Il rogo ha danneggiato le vetrate d'ingresso del negozio, nonché alcune auto parcheggiate nei pressi dell'attività. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, mentre i militari dell'Arma hanno avviato le indagini del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto e per individuare la matrice. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella, come detto, che porta all'atto volontario e quindi doloso.