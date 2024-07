video suggerito

Bomba contro un negozio e incendio in un concessionario in pochi minuti: notte di paura a Casoria I due eventi si sono verificati a dieci minuti di distanza l’uno dall’altro: su entrambi gli avvenimenti di questa nottecr indagano i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Valerio Papadia

Notte movimentata, quella appena trascorsa, a Casoria, in provincia di Napoli, dove si sono verificati due episodi criminali, o quantomeno sospetti, a distanza di 10 minuti l'uno dall'altro: prima una bomba è scoppiata all'esterno di un esercizio commerciale, poi un incendio ha interessato alcune automobili di un concessionario. Su entrambi gli avvenimenti indagano i carabinieri.

Il primo intervento è stato effettuato dai carabinieri della compagnia di Casoria, alle 2.30, in via Padre Ludovico da Casoria: una bomba rudimentale era esplosa all'esterno di un esercizio commerciale, danneggiando la saracinesca d'ingresso. Tante le segnalazioni, sui social network, di cittadini allarmati che hanno chiaramente udito il boato della deflagrazione. Le indagini per chiarire cosa sia accaduto, come detto, sono affidate ai militari dell'Arma.

Soltanto dieci minuti più tardi, alle 2.40, il secondo episodio: i carabinieri della stazione di Casoria sono intervenuti in via Tevere, dove era invece stato segnalato un incendio in un concessionario di automobili. Giunti sul posto, i militari hanno constatato che tre vetture parcheggiate nel cortile dell'autosalone erano state avvolte dalle fiamme, che sono poi state domate dai vigili del fuoco; i veicoli sono stati distrutti dall'incendio, sulle cui cause sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.