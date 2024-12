video suggerito

Incendio alla Vela Rossa di Scampia, cade stufa in casa: doveva essere già sgomberata

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Incendio questa mattina alla Vela Rossa di Scampia, oggetto di una diffida di sgombero da parte del Comune per rischio crolli. Le fiamme, a quanto apprende Fanpage.it, sono divampate attorno alle ore 10,15, circa, di oggi, domenica 22 dicembre 2024, in un appartamento posto al terzo piano della Vela, oggetto di sgombero, ma ancora occupato da una famiglia di tre persone. Queste ultime al momento del divampare del rogo non erano in casa, dove c'erano invece solo due cani.

Incendio in casa al terzo piano, doveva essere già sgomberata

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco con la prima squadra disponibile, la 3/B Vomero, insieme alla 12/b di Afragola, con carro aria e auto scala. Sul posto il 118, assistente sociale e la polizia municipale. Secondo le prime ricostruzioni, non ci sarebbero feriti. Nessuna persona coinvolta. Solo tanto fumo e fiamme che hanno devastato l'appartamento. Nonostante gli occupanti fossero stati diffidati ad abbandonare l'abitazione e fosse stato loro offerta una soluzione, la casa era ancora abitata. Adesso saranno costretti ad abbandonare l'abitazione e avrebbero accettato una sistemazione in una struttura alberghiera.

L'ipotesi: forse stufa elettrica rovesciata

Ancora da chiarire l'origine dell'incendio. Secondo le prime informazioni, le fiamme potrebbero essere partite a causa di una stufa elettrica rimasta in corrente nella camera da letto e forse rovesciatasi. All'interno dell'appartamento erano presenti due cani, al momento dell'incendio. Non è escluso che i due animali possano aver fatto cadere la stufa accidentalmente. Ma sulla dinamica dell'incendio saranno condotti ulteriori accertamenti.

Foto Fanpage.it