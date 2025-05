video suggerito

Incendio al supermercato Lidl di Pontecagnano: fuga dei clienti, arrivano i pompieri Incendio al Lidl di via Vespucci a Pontecagnano. A fuoco un container pieno di cartoni. Sul posto i vigili del fuoco.

A cura di Pierluigi Frattasi

Vasto incendio al supermercato Lidl di Pontecagnano, in provincia di Salerno, questa mattina. Le fiamme sono divampate in un container che si trovava all'esterno del punto vendita. Panico tra i clienti, sorpresi dal fumo, che si è liberato nell'aria. Gli avventori sono fuggiti. Per fortuna non risultano feriti. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco del Comando di Salerno, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza dell'area.

Incendio al Lidl di via Vespucci a Pontecagnano

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, i vigili del fuoco sono stati allertati per un rogo divampato all'interno di un container compattatore del cartone, che si trovava nell'area di carico/scarico merci dell'attività commerciale di via Amerigo Vespucci a Pontecagnano. I pompieri sono intervenuti sul posto con l'ausilio di una squadra e di un'autobotte. Una volta arrivati sul posto, hanno iniziato le attività di spegnimento dell'incendio. Al momento sono in corso accertamenti sull'origine del rogo, non è chiaro se la matrice sia accidentale oppure dolosa.

Intervento dei vigili del fuoco di Salerno per il rogo al container

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici e gli operai della ditta appaltatrice incaricati di spostare il container e permettere così ai soccorritori di aprirlo. L'obiettivo è quello di consentirne il raffreddamento completo, affinché subito dopo possa iniziare l'attività di bonifica. I caschi rossi sono impegnati nell'estinguere gli ultimi focolai. Solo al termine di queste operazioni potranno cominciare le indagini per chiarire la matrice del rogo. Sul posto anche le forze dell'ordine. Non si esclude che possano essere acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.