Incendio al Park Hotel di Mercato San Severino: evacuate 200 persone Incendio all'Hotel Park di Mercato San Severino, in provincia di Salerno. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un incendio è scoppiato all'Hotel Park di Mercato San Severino, in provincia di Salerno, nella giornata di ieri, sabato 15 febbraio 2025. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco. Evacuate circa 200 persone, tra il personale dell'albergo e gli ospiti. Distrutte dalle fiamme la lavanderia e il centro benessere. Dalle prime ore del mattino di ieri, 3 squadre di Vigili del fuoco sono state impegnate per domare il rogo. La struttura, come detto, è stata evacuata per precauzione, per consentire le operazioni di spegnimento e la successiva messa in sicurezza.

L'intervento dei vigili del fuoco: si indaga su cause del rogo

Da ieri, poi, sono state attivate le verifiche tecniche e le operazioni di messa in sicurezza, per consentire la riapertura dell'albergo nel più breve tempo possibile. Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero partite all’interno dei locali del Centro SPA e della lavanderia. Non è chiaro quale possa essere stata la causa dell'incendio, sulla quale sono in corso gli approfondimenti tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino, che hanno avviato le indagini del caso.

Sono stati eseguiti i rilievi di rito e sono state raccolte le testimonianze dei presenti. Non è escluso che possano essere acquisiti anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella struttura o nelle zone circostanti, per cercare di fare maggiore chiarezza su quanto accaduto. Al momento non si registrano feriti. Mentre sono in corso gli accertamenti per quantificare i danni subiti dalla struttura.