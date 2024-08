video suggerito

Incendio al negozio di tatuaggi al Vomero, in fiamme la saracinesca: arrivano pompieri e carabinieri Incendio alla case puntellate, nei pressi di via Pigna. In fiamme negozio di tattoo. Si indaga per possibile origine dolosa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Principio di incendio al negozio di tatuaggi al Vomero. Bruciata la saracinesca. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco. Non è escluso che il rogo possa avere origine dolosa. L'incendio è scoppiato questa notte, martedì 13 agosto 2024, in via Case Puntellate, nei pressi di via Pigna. Un principio di incendio come detto di cui ha fatto le spese un laboratorio di tattoo, con lievi danni all'esterno della serranda e nessuno tipo di danni all'appartamento soprastante.

I pompieri hanno domato le fiamme: si indaga su origine dolosa

Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e i vigili del fuoco della squadra 18/B dal distaccamento centro storico. Le fiamme, sulle cui origini sono in corso accertamenti, hanno danneggiato la porta di ingresso. Non ci sono feriti. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per chiarire dinamica e matrice dell'accaduto. Secondo le prime informazioni, sul posto sarebbe stata ritrovata una bottiglia di combustibile. Non è escluso che possa essere stata adoperata per l'occasione, per motivi ancora da chiarire.

Altro rogo ai Camaldoli

I pompieri hanno dovuto aprire comunque la saracinesca del locale per accertare se ci fossero eventuali danni all'interno. Per fortuna il negozio non ha riportato danni. I vigili del fuoco sono stati impegnati anche in un altro incendio, avvenuto nei pressi dell'Eremo di Santa Maria di Pietraspaccata a Marano di Napoli. I pompieri, in questo caso, sono intervenuti con la squadra 3/B del Vomero, impegnata tutta la notte per estinguere il rogo di sterpaglia, scoppiato sul versante della collina dei Camaldoli. Il rogo è stato domato.