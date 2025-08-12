napoli
Incendio al Centro Direzionale: il video della pioggia di fuoco dal grattacielo vicino al Tribunale di Napoli

Incendio al Centro Direzionale di Napoli. Rogo ai piani alti di un grattacielo dell’isolato G1.
A cura di Pierluigi Frattasi
Foto Fanpage.it
Un incendio è scoppiato nella notte tra l'11 e il 12 agosto al Centro Direzionale, vicino al Palazzo di Giustizia, sede del Tribunale di Napoli e di fronte al commissariato della Polizia di Stato. Il fuoco, a quanto apprende Fanpage.it, è divampato ai piani alti di un grattacielo che si trova nell'isolato G1, occupato da uffici e studi commerciali. Nello specifico, ad andare a fuoco sarebbero stati dei locali tra il 20esimo e 21esimo piano. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno raggiunto il luogo dell'incendio con l'ausilio di autoscale e sono riusciti a domare le fiamme nel corso di alcune ore.

Sono intervenute le squadre 9/b, 19/b e 4/b dei caschi rossi, rispettivamente dai distaccamenti di Ponticelli, Torre del Greco e Mostra, capitanate dal Caposquadra esperto Claudio Coppola, con autobotti e carro auto protettore a seguito dalla sede centrale. Secondo quanto si apprende, non ci sarebbero feriti. Solo danni agli uffici ed alle suppellettili. I locali, infatti, al momento del rogo, erano vuoti. Sono attualmente in corso le verifiche di stabilità dell'edificio e di agibilità dei piani sottostanti.

Foto da FB (Luca Gulotta)
Incendio al Centro Direzionale: rogo negli uffici

Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine che, dopo l'estinzione del rogo, hanno avviato i rilievi del caso. Al momento non è ancora chiaro quale possa essere stata l'origine del rogo. Saranno le perizie tecniche a chiarire la causa che ha fatto scoccare la scintilla e se fosse presente il sistema antincendio e perché, nel caso, non sia riuscito a domare subito le fiamme. Le forze dell'ordine hanno raccolto le prime testimonianze. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di sicurezza e di videosorveglianza che si trovano nella zona, sia interne all'edificio che esterne, nell'area del Centro Direzionale, per avere ulteriori elementi utili per il prosieguo delle indagini.

napoli
