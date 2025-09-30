Incendio a Napoli, scooter in fiamme a piazza Municipio: traffico impazzito al centro storico

Foto Fanpage.it

Un incendio è scoppiato in piazza Municipio questa mattina, al centro storico di Napoli. A quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, uno scooter è andato in fiamme sul lato di via Agostino Depretis, dal quale poi ci si immette nella piazza, dove si trovano la sede del Comune di Palazzo San Giacomo, il Tar della Campania e il Teatro Mercadante. Dal rogo si è levata una nube di fumo nero che è salita tra i palazzi ed è stata visibile da gran parte della città per diversi minuti. Non ci sarebbero feriti. Ma il traffico in città è andato in tilt, con lunghe code e attese di oltre un'ora e clacson impazziti.

Foto Fanpage.it

Traffico in tilt al centro di Napoli per un motorino in fiamme

Sul posto gli agenti della Polizia locale di Napoli e i vigili del fuoco, che hanno iniziato le operazioni di spegnimento. L'area è stata provvisoriamente interdetta, per consentire ai pompieri di domare le fiamme. Dopodiché bisognerà metterla in sicurezza e portare via il mezzo incendiato. Nel frattempo, però, il traffico è impazzito, con lunghe code di auto e bus, tra via Marina e piazza Municipio, in particolare nella zona di via Depretis e via De Gasperi.