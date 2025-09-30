napoli
video suggerito
video suggerito

Incendio a Napoli, scooter in fiamme a piazza Municipio: traffico impazzito al centro storico

Incendio al centro di Napoli, nube nera sui palazzi: uno scooter è andato in fiamme a piazza Municipio. Sul posto Polizia locale e vigili del fuoco.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Pierluigi Frattasi
37 CONDIVISIONI
Foto Fanpage.it
Foto Fanpage.it

Un incendio è scoppiato in piazza Municipio questa mattina, al centro storico di Napoli. A quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, uno scooter è andato in fiamme sul lato di via Agostino Depretis, dal quale poi ci si immette nella piazza, dove si trovano la sede del Comune di Palazzo San Giacomo, il Tar della Campania e il Teatro Mercadante. Dal rogo si è levata una nube di fumo nero che è salita tra i palazzi ed è stata visibile da gran parte della città per diversi minuti. Non ci sarebbero feriti. Ma il traffico in città è andato in tilt, con lunghe code e attese di oltre un'ora e clacson impazziti.

Foto Fanpage.it
Foto Fanpage.it

Traffico in tilt al centro di Napoli per un motorino in fiamme

Sul posto gli agenti della Polizia locale di Napoli e i vigili del fuoco, che hanno iniziato le operazioni di spegnimento. L'area è stata provvisoriamente interdetta, per consentire ai pompieri di domare le fiamme. Dopodiché bisognerà metterla in sicurezza e portare via il mezzo incendiato. Nel frattempo, però, il traffico è impazzito, con lunghe code di auto e bus, tra via Marina e piazza Municipio, in particolare nella zona di via Depretis e via De Gasperi.

Foto Fanpage.it
Foto Fanpage.it
Attualità
Incendi
Viabilità
37 CONDIVISIONI
Immagine
A Caivano blitz con centinaia di poliziotti dopo il proiettile a don Patriciello e le 'stese'
Proiettile consegnato in chiesa, don Patriciello: "Ora sono preoccupato"
La politica condanna il gesto, solidarietà al parroco di Caivano
Stesa al Parco Verde di Caivano: gruppo di scooter spara sfrecciando tra i palazzi
Caivano, arrestato l'uomo che ha consegnato un proiettile a don Patriciello durante la messa
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views