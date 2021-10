Incendio Airola, anche oggi scuole chiuse. Vietati pascolo e raccolta di frutta e verdura Anche oggi, 15 ottobre, il sindaco di Airola, Vincenzo Falzarano, ha deciso di chiudere tutte le scuole del territorio dopo il devastante incendio di due giorni fa al deposito della Sapa, fabbrica di materiali plastiche. Nella giornata odierna sono altresì vietati il pascolo e la raccolta, e il consumo, di frutta e verdura.

A cura di Valerio Papadia

Si attende di capire l'entità del danno, non soltanto economico, ma soprattutto ambientale, ad Airola, nella provincia di Benevento. Lo scorso 13 ottobre la cittadina sannita è stata interessata da un devastante incendio che ha colpito il deposito della Sapa – azienda che produce materiali plastiche per automobili – che ha reso l'area irrespirabile, costringendo i cittadini a chiudersi in casa. In attesa dei dati del monitoraggio effettuato dall'Arpac (l'agenzia regionale per la protezione ambientale) – che renderanno conto della tossicità dell'aria dopo lo spaventoso incendio, alla luce soprattutto dei materiali che hanno preso fuoco – per il secondo giorno consecutivo, con l'ordinanza numero 63 del 14 ottobre 2021, il sindaco di Airola Vincenzo Falzarano ha deciso di tenere chiuse le scuole, di ogni ordine e grado, anche per la giornata odierna, venerdì 15 ottobre.

Airola, vietati pascolo, raccolta e consumo di frutta e verdura

Nell'ordinanza emanata dal primo cittadino di Airola si prendono in considerazione anche tutte le raccomandazioni fatte dall'Asl di Benevento per salvaguardare la salute della cittadinanza, contenute nella nota prot. numero 107241 del 14 ottobre 2021. Oltre alla chiusura degli istituti scolastici, dunque, si ordina: