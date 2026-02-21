napoli
Incendio agli chalet di Mergellina, a fuoco l’insegna di Leopoldo: fiamme spente dai cittadini

Incendio agli chalet di Mergellina, bruciata l’insegna di Lepoldo. Domato dai cittadini.
A cura di Pierluigi Frattasi
Il video dell’incendio agli chalet di Mergellina pubblicato da Napolindagando
Il video dell’incendio agli chalet di Mergellina pubblicato da Napolindagando

Incendio agli chalet di Mergellina, sul lungomare di Napoli, questa mattina, sabato 21 febbraio. Bruciata l'insegna di Leopoldo, storica pasticceria e caffetteria napoletana. Immediato l'intervento dei passanti e dei lavoratori degli chalet della zona che sono riusciti a spegnere il rogo in pochissimo tempo, usando le pompe d'acqua a disposizione. Non sono ancora chiare le cause scatenanti dell'incendio, che è quasi sicuramente accidentale. Non risultano feriti al momento.

A fuoco l'insegna della pasticceria Leopoldo

Il video è stato pubblicando da Napolindagando sui suoi canali social. Il gruppo Facebook di denuncia lo ha ricevuto, a quanto apprende Fanpage.it nel pomeriggio di oggi. Nelle immagini si vede l'insegna di Leopoldo bruciare, divorata dalle fiamme, mentre diverse persone accorrono per prestare soccorso. Una di queste, probabilmente un lavoratore di uno degli chalet della zona, riesce a prendere una pompa d'acqua e ad indirizzare il getto verso le fiamme, spegnendole in poco tempo.

"Un incendio – scrive Napolindagando – è divampato all'esterno del celebre bar Leopoldo a Mergellina. ​Le immagini mostrano fumo denso e fiamme che hanno avvolto l'insegna e la parte superiore della struttura esterna. I presenti sono intervenuti immediatamente con gli estintori nel tentativo di domare il rogo prima dell'arrivo dei soccorsi. ​Ancora da chiarire le cause che hanno innescato le fiamme". Per fortuna, sembra che i danni siano stati contenuti e sembra siano stati limitati in particolare all'insegna, che dovrà essere riparata. Solo un brutto spavento per i presenti, che hanno assistito alla scena.

