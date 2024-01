Incendio ad Avellino, sgomberato palazzo nella notte: rogo partito da un camper parcheggiato Incendio in via Leonardo Di Capua, nel quartiere di Rione Parco, ad Avellino. Sul posto i vigili del fuoco. Distrutti 4 veicoli in sosta e danni ad una casa al primo piano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Incendio ad Avellino questa notte. A fuoco un camper parcheggiato sotto i porticati di un palazzo in via Leonardo Di Capua, nel quartiere di Rione Parco. Le fiamme si sono propagate in poco tempo anche all'edificio sovrastante, devastando un appartamento al primo piano. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, hanno sgomberato tutto il palazzo, mentre erano impegnati a domare le fiamme. Nel rogo sono andate distrutte anche altre tre automobili che erano in sosta accanto al camper.

L'intervento dei vigili del fuoco di Avellino

L'episodio è avvenuto poco dopo le ore 3,00 di questa notte, martedì 30 gennaio 2024. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando di Avellino. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni dei tecnici, l'incendio avrebbe interessato un camper parcheggiato sotto i portici di un prefabbricato pesante e si è poi propagato ad altre tre autovetture. Non è ancora chiara l'origine del rogo, se dolosa oppure accidentale.

Distrutti 4 veicoli in sosta, danni ad una casa

La sala operativa del comando di via Zigarelli dei pompieri, non appena ha ricevuto la segnalazione, ha inviato sul posto due squadre di vigili del fuoco, le quali hanno spento e messo in sicurezza l'area. Per consentire il corretto svolgimento delle operazioni è stato necessario evacuare lo stabile durante le operazioni di soccorso. Il bilancio dell'incendio, alla fine, è pesante. Si registrano danni ingenti all'abitazione del primo piano sovrastante al mezzo incendiato, oltre ai quattro veicoli divorati dalle fiamme, che erano parcheggiati in strada. Per fortuna, però, non si sono avute persone ferite.