napoli
video suggerito
video suggerito

Incendio a Ponticelli, sgomberate 10 famiglie. Rilievi in corso sulla qualità dell’aria

Sono 10 le famiglie che sono state sgomberate in via Argine, a Ponticelli, quartiere della periferia Est di Napoli, in seguito al grosso incendio divampato nella serata di ieri in un capannone di ricambi auto.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Valerio Papadia
41 CONDIVISIONI
Immagine

C'è stata tanta paura nella serata di ieri, lunedì 20 ottobre, per il grosso incendio divampato in un capannone di ricambi auto in via Argine, a Ponticelli, quartiere della periferia orientale di Napoli: in via precauzionale, come si apprende questa mattina, 10 famiglie sono state sgomberate. Dal rogo si è generata una densa nuvola di fumo nero, visibile anche da altre zone della città: sul posto, infatti, oltre a tre squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Napoli, è intervenuta anche una squadra del NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico), proprio per i fumi che si sono levati a causa dell'incendio, nonché per la vicinanza a una rivendita di bombole di Gpl.

Sul posto sono intervenuti, poi, anche i tecnici dell'Arpac – l'Agenzia regionale per la protezione ambientale – che hanno installato una centralina che monitorerà la qualità dell'aria. A questo proposito, subito dopo l'incendio, il Comune di Napoli aveva diramato un avviso alla cittadinanza, invitando i residenti nell'area dell'incendio a chiudere porte e finestre e a limitare gli spostamenti. "La situazione è attentamente monitorata" ha fatto sapere in una nota, alle prime luci di oggi, la Prefettura di Napoli, che ha subito riunito il Centro Coordinamento Soccorsi per risolvere tempestivamente la situazione.

Cronaca
Incendi
41 CONDIVISIONI
Immagine
Paolo Mieli si scusa con Souzan Fatayer, dopo averla definita "palestinese in sovrappeso"
Ieri l'insulto ai microfoni di Radio 24, Mieli attaccato dalla sinistra
Regionali Campania, in AVS battaglia in lista tra i candidati di Sinistra Italiana e Verdi
Pd Salerno e i candidati alle Regionali: discussione via web e se non rispondi alla mail sei d'accordo
M5s, la paura di Fico e Conte finire stritolati dal campo largo
Il segnale di Manfredi al Pd: resta sindaco a Napoli e governa con Fico
De Luca toglie il suo nome dal simbolo della lista
Gennaro Sangiuliano capolista di Fdi in Campania
Cirielli e Giosy Romano, patto elettorale
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views