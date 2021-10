Incendio a Napoli, zona Fuorigrotta: a fuoco appartamento in via Caio Duilio Le cause del rogo non sono ancora note. L’incendio è divampato in un edificio che sorge appena all’esterno della Galleria Quattro Giornate, in via Caio Duilio, quartiere Fuorigrotta. Sul posto numerosi vigili del fuoco che, grazie anche a un’autoscala, hanno estinto le fiamme. Molti i cittadini che, preoccupati, hanno segnalato il fumo uscire dall’appartamento.

A cura di Valerio Papadia

Un incendio, di cui non si conosce ancora l'entità, è divampato oggi in un appartamento di un edificio che sorge in via Caio Duilio, quartiere Fuorigrotta, nella periferia occidentale di Napoli. Il rogo, le cui cause non sono ancora note, è divampato in un edificio che sorge appena all'esterno della Galleria Quattro Giornate, che collega Fuorigrotta a Piedigrotta e alla zona di Mergellina e del Lungomare partenopeo. Sul posto sono arrivati numerosi vigili del fuoco che, grazie anche all'impiego di un'autoscala, hanno raggiunto l'appartamento, all'ultimo piano dell'edificio, e hanno estinto le fiamme. Tantissimi i residenti in zona che, allarmati, hanno notato del fumo nero fuoriuscire dalle finestre dell'appartamento e hanno allertato i pompieri.

Grosso incendio nel Sannio: nube nera anche a Napoli

Un altro incendio, di proporzioni molto vaste, è invece in corso nel Beneventano, precisamente ad Airola. Il grosso rogo – le cui cause sono ancora in corso di accertamento – è divampato in un deposito della Sapa, azienda che produce materiale plastico: dall'incendio si è sollevata, per questo motivo, un'alta e densa nuvola di fumo nero, che è arrivata anche a coprire alcune zone del Nolano ed è visibile da moltissimi chilometri di distanza, anche da Napoli. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, che si stanno adoperando per estinguere le fiamme.