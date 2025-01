Incendio a Napoli, bruciati i motorini a vico Nocelle: rogo nella notte

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Distrutti da un incendio 5 motorini e un'auto parcheggiati in Vico delle Nocelle stanotte a Napoli, nella zona del quartiere Avvocata. Il rogo, a quanto apprende Fanpage.it, sarebbe scoppiato attorno alle ore 2,00 di questa notte, martedì 21 gennaio 2025. Non si esclude che possa essere di origine dolosa. I mezzi parcheggiati all'interno dell'area di sosta riservata sono stati completamente divorati dalle fiamme. Stamattina l'amara scoperta dei proprietari, quando sono scesi in strada per andare a lavoro. Dei 5 mezzi coinvolti dalle fiamme, 3 sono andati completamente distrutti. Danneggiata anche un'auto. Non ci sono feriti.

Motorini distrutti, i residenti hanno sporto denuncia

I residenti hanno poi sporto denuncia alle forze dell'ordine, affinché possano essere avviate indagini su quanto avvenuto. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine, con i carabinieri della pattuglia mobile di zona Stella, che hanno eseguito i rilievi del caso. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Non è escluso che possano essere raccolte testimonianze ed acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di individuare eventuali responsabili del rogo, ricostruirne il tragitto seguito ed identificarli.

Nella stessa strada denunciata una strage di gatti nei giorni scorsi

Purtroppo, negli ultimi giorni si è assistito ad una escalation di violenza nelle strade di Napoli, con roghi e incendi, a partire dalla notte del 17 gennaio, in corrispondenza del Cippo di Sant'Antonio, i falò illegali che vengono fatti in strade e piazze, soprattutto da giovani. Una ufficiale della Polizia Locale, domenica sera, nel tentativo di impedire un rogo, è stata colpita alla testa da un sasso.

Sempre in vico Nocelle, invece, negli scorsi giorni, si era registrato un altro caso increscioso. Una strage di gatti, con almeno 5 animali morti in una colonia felina riconosciuta dall'Asl. I piccoli animali, infatti, erano stati presi in carico dai residenti, che se ne prendevano cura, li nutrivano e li tenevano al riparo. Anche in questo caso è stata sporta denuncia alle forze dell'ordine che indagano su quanto avvenuto. L'ipotesi è che i gatti possano essere stati avvelenati da ignoti.