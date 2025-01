video suggerito

Strage di gatti a Napoli, 5 felini morti: ipotesi veleno nella colonia felina di Materdei Strage in una colonia felina di Materdei, a Napoli: 5 felini morti, altrettanti presi in custodia, ma mancano all’appello diversi gatti. Ipotesi avvelenamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Strage di gatti a Materdei, nel quartiere del centro storico di Napoli: almeno cinque i gatti morti in una colonia felina, altrettanti sono stati presi in "custodia" dai condomini del posto, ma mancano all'appello diversi altri gatti per i quali si teme il peggio. Già partita una denuncia alla polizia, con ipotesi avvelenamento e, dunque, responsabilità umana: sul posto infatti sono state trovate bustine di plastica con all'interno palline nere, forse la sostanza usata per avvelenare e uccidere i gatti. A Fanpage.it ha raccontato la vicenda Enrico Platone, consigliere della Municipalità II di Napoli, che ha anche presentato denuncia alla polizia.

"Parliamo di una colonia felina che esiste da anni", ha spiegato Platone contattato telefonicamente da Fanpage.it, "tutto è iniziato ieri sera, quando ho visto un primo gatto morto. Stamattina, nello stesso posto, ne ho visto un altro ed ho capito che non potesse essere una coincidenza, ed è scattato l'allarme. Abbiamo trovato altre carcasse, chiamato l'Azienda Sanitaria Locale Veterinaria, che è arrivata subito il posto", ha proseguito Platone. Che poi spiega il tragico bilancio: "Cinque sono morti, altri quattro-cinque sono accuditi dai condomini, degli altri non abbiamo più notizie. Controllando sul posto, abbiamo trovato palline di pellicola con materiale scuro, probabilmente veleno. Ora attendiamo i risultati dell'autopsia sui gatti, intanto io ho presentato una denuncia presso il commissariato di Polizia dei Decumani per ipotesi avvelenamento. Attendiamo che ci venga confermato dagli esami autoptici", ha concluso ancora Platone.