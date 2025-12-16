Incendio a Napoli, a fuoco deposito di gomme a Ponticelli: enorme colonna di fumo nero

Un grosso incendio è scoppiato questa sera a Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. A fuoco un deposito di pneumatici tra via Fausto Coppi e via Esopo, nella zona di Porchiano. Dal rogo si è levata una enorme colonna di fumo nero e acre, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, che hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Per fortuna, non ci sono stati feriti, solo danni alle cose. Il maltempo, con la pioggia copiosa che si è abbattuta su Napoli in serata, sta aiutando nelle operazioni di spegnimento.

Incendio nei pressi del Rione Incis

Ciò nonostante, della situazione è stata avvisata anche l'Arpac, perché il rogo di pneumatici potrebbe aver rilasciato inquinanti pericolosi nell'aria, che andranno monitorati. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, ad andare in fiamme sarebbe stato un deposito di una officina meccanica, dove erano stoccate delle ruote di gomma, nei pressi della sede dell'Asl di Napoli del distretto 52. Non è escluso che all'interno del magazzino, oltre agli pneumatici ci fossero anche dei pezzi di ricambio per i veicoli.

L'incendio è avvenuto a poche centinaia di metri dal Rione Incis, densamente popolato e dal cavalcavia della strada statale. Sono in corso le attività di ricognizione per stimare l'entità e la portata dei danni. Sul posto anche le forze dell'ordine, che hanno provveduto ad eseguire i rilievi, a raccogliere le testimonianze e a transennare l'area interessata, per garantire le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco.