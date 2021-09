Incendio a Ischia, da questa notte brucia la collina di Barano: due case evacuate Le fiamme sono divampate nella serata di ieri nella zona collinare di Buttavento, a Barano d’Ischia, e non sono ancora state domate: nello spegnimento sono impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco e tre elicotteri, che si stanno alternando per gettare acqua sul rogo. Due case, quasi lambite dalle fiamme, sono state fatte evacuare in via precauzionale.

A cura di Valerio Papadia

Brucia da quasi 24 ore la collina di Barano, comune dell'isola d'Ischia: un grosso incendio è divampato nella serata di ieri e non è ancora stato domato. Le fiamme hanno interessato, ieri, la zona di Buttavento e, questa mattina, complice anche il vento, si sono estese anche verso Cannavale, Toccaneto, via Cirillo e Flaiano. Sul posto, diverse squadre dei vigili del fuoco dell'isola, nonché tre elicotteri, che si stanno alternando per gettare acqua – presa dal mare – sulle fiamme: dal rogo si è generata un'alta nuvola di fumo nero, visibile da diverse zone dell'isola di Ischia. In fumo diversi ettari di macchia mediterranea. Nella serata di ieri, l'incendio è arrivato a lambire due abitazioni del posto che, in via precauzionale, sono state evacuate dai vigili del fuoco, senza conseguenze per gli occupanti.

A Qualiano, ancora nella provincia di Napoli, invece un uomo di 30 anni è stato denunciato dai carabinieri: è stato sorpreso mentre incendiava rifiuti tossici all'interno di una vasca da bagno in un terreno agricolo della città. I militari dell'Arma sono stati insospettiti dal fumo che hanno visto levarsi da chilometri di distanza e, giunti sul posto, hanno sorpreso il 30enne in flagrante, mentre cercava di governare l'incendio all'interno della vasca da bagno. Circa 300 chilogrammi il peso complessivo dei rifiuti che l'uomo aveva dato alle fiamme.