in foto: Immagine di repertorio

Un capannone che ospitava un impianto di torrefazione di caffè è andato totalmente distrutto in un incendio divampato nella notte a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Le cause del rogo sono ancora da accertare, è possibile che si sia verificato un guasto nell'impianto elettrico dei macchinari ma al momento non è possibile escludere la matrice dolosa. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri, acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

L'area del capannone industriale, circa mille quadrati nella zona Asi di Giugliano, è stata sottoposta a sequestro in vista dei sopralluoghi e delle indagini. L'allarme è scoppiato nella notte scorsa, intorno all'una. All'arrivo dei vigili del fuoco le fiamme erano già alte, probabilmente l'incendio aveva divorato già gran parte dei materiali presenti all'interno del capannone prima di essere visibile all'esterno e si è diffuso molto rapidamente per la presenza di liquidi e strumentazione infiammabile; nell'impianto venivano prodotte capsule di caffè, erano quindi stipati anche materiali plastici.

Al momento dell'incendio la fabbrica era chiusa. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti diverse ore, la struttura è stata completamente distrutta. Si dovrà aspettare l'esito dei sopralluoghi per capire se si è trattato di un incidente o di un incendio doloso. I carabinieri della stazione locale hanno avviato le indagini e hanno acquisito i nastri della videosorveglianza per verificare eventuali movimenti sospetti nell'area del capannone nelle ore del rogo. La combustione dei materiali presenti nel capannone ha causato una nube nera che è stata visibile fino alle prime ore del mattino.