Incendio a Fuorigrotta, colonna di fumo nero si alza da via Cinthia
I Vigili del Fuoco sono intervenuti per un rogo a Fuorigrotta, al confine con Soccavo, Napoli Ovest; si tratterebbe di spazzatura data alle fiamme.
A cura di Nico Falco
Un incendio è divampato nel quartiere napoletano di Fuorigrotta, al confine con Soccavo, nella periferia Ovest di Napoli. La colonna di fumo nero è visibile anche da molta distanza. Ai Vigili del Fuoco sono pervenute diverse segnalazioni provenienti dalla zona di via Cinthia, è stata inviata sul posto una squadra. A quanto si apprende, il rogo non coinvolgerebbe abitazioni o strutture e sarebbe a distanza di sicurezza da luoghi abitati: si tratterebbe di materiali di risulta e sterpaglie abbandonati e dati alle fiamme. Non risultano, al momento, interventi delle forze dell'ordine.