Incendiano il furgone dei panini del loro concorrente: due arresti a Battipaglia (Salerno) I due uomini, in un cortile privato della città della Piana del Sele, hanno dato fuoco alla paninoteca ambulante del loro concorrente in affari.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Concetto sconosciuto, quello di sana e leale concorrenza, per due uomini di Battipaglia, nella provincia di Salerno, che sono stati arrestati per aver dato fuoco al furgone dei panini del loro concorrente in affari. Gli indagati sono A.S. e G.I., che sono stati arrestati dai carabinieri della Sezione Operativa della compagnia di Battipaglia su richiesta della Procura della Repubblica di Salerno: per i due uomini sono stati disposti gli arresti domiciliari per i reati di danneggiamento e incendio.

Stando a quanto hanno appurato gli inquirenti, i due uomini, nei giorni scorsi, si sono recati in un cortile privato di Battipaglia, dove era parcheggiato il furgone ristorante adibito alla vendita di panini di un commerciante loro concorrente in affari, e gli hanno dato fuoco. Le indagini dei carabinieri e dei magistrati della Procura di Salerno, scattate a seguito del rogo – che subito era sembrato di natura dolosa – hanno portato in poco tempo all'individuazione dei due uomini nei confronti dei quali, come detto, oggi i militari dell'Arma hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari.