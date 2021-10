In Campania due mega incendi di plastiche in un mese: continuiamo ad uccidere una terra martoriata

L’incendio di materiale plastico ad Airola è il secondo del genere in un mese. È chiaro che questi veleni da qualche parte andranno a finire. E dove? Sul cibo che mangiamo, nell’aria che respiriamo, nell’acqua che beviamo. È sostenibile per un territorio già così provato come quello della Campania, incassare disastri del genere senza almeno porsi il problema?