Incendi, crolli, terremoti: a Napoli 33mila interventi di vigili del fuoco nel 2025. “A Capodanno festeggiate con prudenza”

Sono oltre 33mila gli interventi di soccorso dei Vigili del Fuoco del Comando di Napoli nel 2025. Incendi, crolli, salvataggi estremi, interventi ad alto rischio, richieste di collaborazione con le forze di polizia, assistenza continua alle popolazioni colpite dal bradisismo, la presenza costante durante i grandi eventi, il lavoro quotidiano al fianco delle amministrazioni comunali per garantire servizi sempre più efficienti al cittadino. Dietro ogni numero ci sono storie, volti, decisioni prese in pochi secondi, spesso in condizioni limite. "Il 2025 – spiega a Fanpage.it Giuseppe Paduano, Comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli – è stato un anno di lavoro molto intenso per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Napoli. Decine di migliaia di interventi di soccorso, tutti diversi, tutti complessi, tutti accomunati da un unico filo rosso: la tutela della vita umana e della sicurezza dei cittadini. Ai cittadini rivolgo un appello di responsabilità per la notte di Capodanno: divertitevi e festeggiate purché la festa non diventi emergenza. Il nostro augurio è semplice e profondo: che la notte di San Silvestro sia fatta solo di luci che celebrano la vita e non di sirene".

I canadair in azione per l’incendio sul Vesuvio

L'incendio sul Vesuvio dell'estate 2025

Tra gli eventi del 2025 resta impresso il dramma del Vesuvio, colpito da un vasto incendio ad agosto. "Ancora una volta – prosegue Paduano – ferito dall’azione criminale di balordi piromani e ancora una volta difeso, protetto, salvato grazie al coraggio e alla professionalità di donne e uomini che non hanno mai arretrato di un passo. Un patrimonio naturale e simbolico che, grazie ai Vigili del Fuoco, è stato sottratto per l’ennesima volta alla devastazione".

Un pensiero profondo va anche alla strage del crollo della funivia del Monte Faito, una ferita che ha segnato l’intera comunità. Oltre all’intervento immediatamente successivo all’incidente, oggi i Vigili del Fuoco sono ancora sul posto con numerose squadre impegnate nei rilievi tecnici e nella totale messa in sicurezza dell’area, garantendo il massimo supporto all’attività della Procura. Un lavoro rigoroso, silenzioso e fondamentale per l’accertamento della verità.

"Sono interventi che ho seguito e coordinato in prima persona – sottolinea il Comandante Giuseppe Paduano – perché credo profondamente nel principio del buon esempio e in quello del buon padre di famiglia: essere presenti, restare accanto al proprio personale, sul Vesuvio come davanti a una fabbrica di fuochi d’artificio che esplode nel cuore della città. La leadership non si esercita da lontano, si vive sul campo. In questo bilancio sento il dovere di rivolgere un saluto sincero ai colleghi che hanno raggiunto il meritato traguardo della pensione e un pensiero commosso a quelli che sono passati a miglior vita, uomini e donne che hanno servito lo Stato con dedizione assoluta e che resteranno per sempre parte della nostra famiglia e della memoria del Corpo".

I vigili del fuoco in campo per la festa di Capodanno

Un impegno costante al servizio della collettività che prosegue anche stasera, nella notte di San Silvestro e per i festeggiamenti di Capodanno, che saranno accompagnati dai fuochi pirotecnici. "Questa sera – conclude Paduano – come ogni giorno dell’anno, i Vigili del Fuoco di Napoli saranno al loro posto. Garantiremo il Capodanno in piazza e il soccorso su tutta l’area metropolitana. Ai cittadini rivolgo un appello di responsabilità: divertitevi e festeggiate purché la festa non diventi emergenza. Il nostro augurio è semplice e profondo: che la notte di San Silvestro sia fatta solo di luci che celebrano la vita e non di sirene. Napoli merita di festeggiare, e noi saremo lì, come sempre, a vegliare su di lei".