video suggerito

Inaugurata la Natività Napoletana al posto del Pulcinella di Pesce in piazza del Municipio Dopo il Pulcinella di Gaetano Pesce, arriva a piazza del Municipio “La Natività Napoletana”, presepe in grandezza naturale: sarà esposto fino all’8 gennaio 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sarà esposta fino al prossimo 8 gennaio, nella piazza del Municipio di Napoli, "La Natività Napoletana", opera a grandezza naturale che raffigura il più tradizionale dei presepi. Al posto del Pulcinella di Pesce, dunque, che a sua volta aveva sostituito la Venere degli Stracci di Pistoletto, un'opera che rappresenta il presepe cristiano tout court. All'inaugurazione hanno partecipato anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l'assessore al turismo Teresa Armato, il prefetto Michele Di Bari, il pro-vicario generale della Curia di Napoli don Gennaro Matino e il maestro Vincenzo Capuano, direttore artistico dell'opera e presidente delle Botteghe di San Gregorio Armeno.

L'opera è stata realizzata ai maestri artigiani dell'associazione delle Botteghe di San Gregorio Armeno in collaborazione con i maestri sarti dell'associazione Le Mani di Napoli, le associazioni dei Maestri Ceramisti e i ragazzi del Polo della Arti Caselli Palizzi, che hanno realizzato gli abiti e le anfore presenti sulla scena della Natività, e con gli artigiani del Borgo Orefici. "Si tratta di un messaggio di bellezza ma anche di richiamo allo spirito del Natale e della Natività, e abbiamo scelto di metterla qui in piazza Municipio che è un po' la cartolina della città dove arrivano tanti turisti che con i napoletani avranno modo di ammirare la bellezza dell'arte napoletana", ha spiegato il sindaco Gaetano Manfredi, "Ci tenevamo molto a fare qui un presepe napoletano, che è simbolo della tradizione della nostra città". In mattinata, a Palazzo San Giacomo, era stato invece presentato il logo per "Napoli 2.500", in vista dei festeggiamenti per i 2.500 anni della città partenopea che si festeggeranno il 21 dicembre del prossimo anno.