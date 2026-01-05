Qual è la situazione della voragine di Silio Italico a Bagnoli, dov’è esplosa una condotta idrica

Il dissesto in via Silio Italico a Bagnoli

Una voragine si è aperta in via Silio Italico, a Bagnoli, periferia Ovest di Napoli, a seguito di una consistente perdita idrica da una condotta sotterranea. Il cedimento ha provocato lo sprofondamento del viale d’accesso al civico 33, il collasso di una porzione di marciapiede pubblico e il crollo parziale del muro di confine tra i civici 33 e 35.

Per motivi di sicurezza è stata disposta la chiusura immediata della strada nel tratto compreso tra il civico 26 di via Silio Italico e l'incrocio con via Eurialo. Sul posto sono intervenuti il personale di Napoli Servizi, la Protezione civile e i Vigili del fuoco, che hanno installato una recinzione provvisoria per interdire il transito veicolare e pedonale. È stato lasciato fruibile esclusivamente un camminamento sul marciapiede opposto al civico 33. L’area è presidiata h24 da una pattuglia della Polizia Locale.

I tecnici di ABC Napoli sono intervenuti per interrompere l'erogazione dell’acqua e hanno avviato le procedure per un intervento urgente di ripristino. I lavori proseguiranno già dalla mattinata di oggi, con l'obiettivo di risolvere il dissesto nel più breve tempo possibile.

Parallelamente sono state attivate le verifiche sui sottoservizi: Italgas Reti ed E-distribuzione sono state invitate a controllare l’integrità dei propri impianti nell’area interessata. Inoltre, è stata emessa una diffida ad horas nei confronti dei proprietari e degli amministratori degli edifici ai civici 33 e 35, chiamati a mettere in sicurezza strutture portanti, fondazioni e muro di confine.

Fino alla completa eliminazione del pericolo resta vietato l’accesso al viale del civico 33 e all’area adiacente al muro del civico 35. La riapertura sarà possibile solo dopo il deposito delle certificazioni tecniche che attestino il superamento delle criticità. Al momento tre nuclei familiari non possono rientrare nelle proprie abitazioni e trascorreranno la notte fuori casa, provvedendo autonomamente, in attesa degli interventi tecnici programmati.