Scoppia l’acquedotto a Bagnoli, chiusa via Silio Italico per voragine: famiglie sgomberate, rischio crollo

Chiusa via Silio Italico, a Bagnoli, angolo via Eurialo, a causa dello scoppio di una tubatura dell'acqua avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 3 gennaio, con la conseguente formazione di una voragine. L’evento ha causato lo sprofondamento del viale d’accesso al civico 33, del marciapiede pubblico e il crollo parziale del muro di confine tra i civici 33 e 35.

Sul posto sono subito arrivati vigili del fuoco, protezione civile ed altri enti. La strada è stata interdetta al transito per motivi di sicurezza tra il civico 26 e via Eurialo. Tre nuclei familiari al momento non possono rientrare nei loro appartamenti.

Tutta l'area è stata recintata, per il rischio di possibili crolli. Ancora da chiarire l'origine della perdita. I tecnici hanno eseguito le prime verifiche, ma sarà necessario un nuovo sopralluogo, che, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, avverrà domani mattina, lunedì 5 gennaio. Ci sarà una ispezione approfondita di Abc sulla rete sotterranea e sulle fognature.

Sgomberate tre famiglie, strada interdetta

Le autorità hanno diffidato i proprietari al transito del viale oggetto di dissesto fino ad eliminato pericolo e nelle more degli ulteriori approfondimenti da parte di Abc. Sarebbero tre, al momento, i nuclei familiari sgomberati. La vicenda è attentamente monitorata dalla X Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta, con il presidente Carmine Sangiovanni, che sta seguendo l'evolversi della situazione. Domattina l'ufficio tecnico della Municipalità si adopererà per le proprie competenze sulla problematica.

L'edificio attiguo era stato messo in sicurezza con le reti a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.6 del 13 marzo 2025, legata al bradisismo dei Campi Flegrei. Ieri, in tarda serata, una perdita d’acqua avrebbe improvvisamente interessato la parte bassa di via Silio Italico. Nella notte, gli operai Abc e i vigili del fuoco hanno fatto ulteriori controlli, decidendo poi per la chiusura della strada per motivi di sicurezza. I tecnici di Abc sono intervenuti tempestivamente per interrompere l'erogazione dell'acqua. È stato richiesto un intervento urgente per la risoluzione definitiva del dissesto nel più breve tempo possibile. Solo al termine delle indagini che saranno eseguite domani si potrà sapere l'entità del danno e quanti giorni occorreranno per la riapertura della strada.

Per garantire l’incolumità pubblica e privata, è stata disposta la chiusura immediata della strada nel tratto compreso tra il civico 26 di via Silio Italico e l’incrocio con via Eurialo. Il personale della società Napoli Servizi, con protezione civile e vigili del fuoco sul posto, ha provveduto a installare una recinzione provvisoria per interdire il passaggio veicolare e pedonale, lasciando fruibile unicamente un camminamento sul marciapiede opposto al civico 33. Sul posto è presente una pattuglia della Polizia Locale per il presidio h24 dell'area.

In corso le verifiche nel sottosuolo

Le società Italgas Reti ed E-distribuzione sono state invitate a verificare l'integrità dei propri impianti nell'area interessata. È stata emessa una diffida "ad horas" per i proprietari e gli amministratori degli edifici ai civici 33 e 35 affinché provvedano alla messa in sicurezza delle strutture portanti, delle fondazioni e del muro di confine.

Fino alla completa rimozione del pericolo, è fatto divieto assoluto di praticare il viale d'accesso al civico 33 e l'area adiacente al muro di confine al civico 35. La riapertura dell'area avverrà solo a seguito del deposito delle certificazioni tecniche che attestino l'eliminata criticità. Al momento ci sono tre nuclei familiari che non possono rientrare nei loro appartamenti e che provvederanno in autonomia alla notte fuori casa, con l’intervento dei tecnici previsto nella mattinata di domani.