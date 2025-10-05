In tasca gli trovano 300 euro falsi in banconote da 50, arrestato 22enne a Napoli

Banconote false (immagine di repertorio)

Girava in strada con 300 euro in contanti in tasca. Nulla di strano, se non fosse che quelle banconote ritrovate nelle sue tasche dai carabinieri sono risultate contraffatte: per questo, a Napoli, Ciro Pellecchia, giovane di 22 anni già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato. I carabinieri della compagnia di Poggioreale, impegnati in un servizio di controllo del territorio, stavano transitando in via Enrico Russo, a Ponticelli, quartiere della periferia orientale di Napoli, quando hanno notato il 22enne mentre stava fumando della marijuana e hanno così deciso di sottoporlo a controllo.

Il 22enne fermato con banconote da 50 euro false

Pellecchia è stato pertanto perquisito: nelle sue tasche, i militari dell'Arma hanno rinvenuto 6 banconote da 50 euro, che sono state sequestrate. I successivi accertamenti esperiti proprio sulle banconote, che si sono avvalsi del contributo dei carabinieri del Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria di Napoli, hanno fatto emergere che si trattasse di soldi falsi. Pertanto, al termine delle operazioni, Ciro Pellecchia è stato tratto in arresto: il 22enne deve rispondere di detenzione di banconote contraffatte, la cui provenienza non è ancora stata chiarita.