In nome di D10S. Napoli venera Maradona anche dopo la morte: "Immortale come San Gennaro" L'opera dello scultore Domenico Sepe è stata restituita alla città e ai tifosi nel giorno del compleanno di Diego.

A cura di Peppe Pace

La statua di Maradona lascia il museo per attraversare la città.

Ogni 30 novembre migliaia di persone si radunano a Napoli in occasione del compleanno di Diego Armando Maradona, idolo indiscusso di tutti gli appassionati di calcio, sia napoletani che stranieri. Per l'occasione, la statua del Pibe de Oro ha lasciato il Museo Maradona, dove è custodita da Massimo Vignati, figlio dell'ex governante di Maradona e dell'ex custode dello stadio San Paolo.

La scultura di bronzo, forgiata dall'artista Domenico Sepe, ha attraversato la città, toccando tutti i luoghi più significativi della vita di Maradona a Napoli: da Vico Cariati, dove ha sede il museo, la statua si è fermata davanti al Maschio Angioino per poi proseguire a Posillipo in via Scipione Capece, dove Maradona ha abitato con la sua famiglia per i 7 anni in cui è rimasto a Napoli: "L'affetto dei tifosi era incontenibile e spesso Diego tornava a casa con la camicia strappata e senza i bottoni – racconta Giovanni Aiello, ex autista di Maradona – qui fuori c'erano sempre migliaia e migliaia di tifosi e giornalisti e quando Diego usciva, lo inseguivano. Da quando non c'è più sogno di andarlo a prendere, ma poi il sogno si interrompe". Ad accogliere la statua all'ormai abbandonato campo Paradiso di Soccavo, dove aveva sede il Calcio Napoli e Maradona si allenava coi compagni, Raffaella Iuliano, figlia di Carletto Iuliano, ex addetto stampa del Napoli.

Nel pomeriggio, la statua è approdata allo stadio Diego Armando Maradona, ex stadio San Paolo, dove ad accoglierla è stata il suo creatore: l'artista Domenico Sepe: "Rivedere la statua mi ha emozionato molto e mi ha riportato alla mente i giorni in cui l'ho modellata – racconta emozionato l'artista – Diego era un uomo vero, nel bene e nel male e i napoletani sanno riconoscere gli uomini veri". Dopo una tappa a San Giovanni, la scultura ha raggiunto la Masseria Cardone a Secondigliano, dove è stata accolta da Lucia Rispoli, mamma di Massimo Vignati ed ex cuoca e governante di Maradona: "Gli ho voluto bene come un figlio, amava tutto della cucina napoletana".

L'opera d'arte ha attraversato il quartiere Sanità e il centro storico di Napoli prima di raggiungere nuovamente il Museo Maradona, distante pochi metri dal murales di Diego ai Quartieri Spagnoli, dove in serata è esplosa la festa dei tifosi.