Donna bloccata tra la neve sui monti in Cilento rischia l’ipotermia: salvata in elicottero Una escursionista originaria di Ascea di 65 anni è rimasta bloccata a causa del gelo sul Monte Gelbison. Salvata da 118 e Soccorso Alpino della Campania.

A cura di Pierluigi Frattasi

Va in gita sui monti del Cilento, ma resta bloccata tra la neve e rischia di andare in ipotermia. È accaduto questa mattina sul Monte Gelbison, nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in provincia di Salerno. La donna, una escursionista di 65 anni originaria di Ascea, stava facendo una passeggiata con altre persone sulla vetta innevata, quando, ad un certo punto, ha iniziato ad avvertire freddo. Salvata dall'intervento provvidenziale del 118 e del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS), che sono riusciti a raggiungerla grazie ad un elicottero. La paziente è stata poi trasportata a Vallo della Lucania, dove c'era l'ambulanza ad attenderla, per le cure mediche del caso.

Il gelo le ha bloccato le gambe

Un forte malore agli arti inferiori l'ha costretta a fermarsi. La donna non riusciva più ad andare avanti. I compagni hanno quindi allertato il 118. La centrale operativa valutando il rischio di evoluzione sanitaria ha inviato sul posto l’Elisoccorso 118 di Salerno che ha provveduto a sbarcare mediante verricello infermiere, medico e tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS).

Secondo le prime informazioni, la donna avrebbe quindi avuto un principio di ipotermia. La paziente, dopo la valutazione medica, è stata imbarellata e recuperata a bordo dell’elicottero, dove è stata issata con il verricello. Successivamente, la 65enne è stata trasportata a Vallo della Lucania dove è stata affidata all’ambulanza del 118. Per fortuna, per lei soltanto un brutto spavento. Ma tutto si è risolto per il meglio, grazie all'intervento tempestivo dei soccorsi.