In fiamme l’auto di Maria Venditti, presidente del consiglio comunale di Telese (Benevento) A fuoco nella notte l’automobile di Maria Venditti, presidente del consiglio comunale di Telese Terme (Benevento); indagini in corso, verosimile l’ipotesi dell’incidente.

A cura di Nico Falco

È andata a fuoco nella notte l'automobile di Maria Venditti, presidente del consiglio comunale di Telese Terme, in provincia di Benevento. La vettura era parcheggiata in strada, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato; le cause dell'incendio sono attualmente al vaglio ma non sarebbero emersi, al momento, elementi a sostegno dell'ipotesi dolosa e la pista ritenuta maggiormente verosimile resta quindi quella dell'incidente.

L'incendio nella tarda serata di ieri, 9 giugno, intorno alle 23:30. Le indagini sono in carico agli agenti del commissariato di Telese. I Vigili del Fuoco, dopo aver spento le fiamme, si sono occupati dei primi rilievi per risalire alle cause del rogo che, a quanto si apprende, sarebbe partito dalla parte anteriore del veicolo, dove si trova il vano motore; possibile che si sia trattato di un malfunzionamento o di un guasto all'impianto elettrico.

Maria Venditti, 31 anni, sociologa, affetta da atrofia muscolare spinale, è da anni attiva sui temi della disabilità e fa parte della Fish Campania (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap). Candidata alle amministrative del 20 e 21 settembre 2020 con la lista "Tutti Telese", era stata eletta con 404 preferenze, quarta più votata, ed era andata a ricoprire il ruolo di presidente del consiglio comunale oltre a quello di consigliera con delega ai Servizi Sociali. Nel gennaio scorso, dopo avere annunciato un Open Day vaccinale per la fascia di età 5-14 anni organizzato dal Comune di Telese Terme, era stata vittima di insulti sui social: i suoi profili erano stati bersagliati con centinaia di messaggi di offese e di propaganda no vax.