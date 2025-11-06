In caserma per una notifica, i carabinieri sentono odore di marijuana e gli trovano un coltello addosso

Immagine di repertorio

Mentre i carabinieri compilavano la notifica, hanno sentito un forte odore di marijuana. Che proveniva, inequivocabilmente, dalla persona che avevano di fronte. E che si è ritrovato con una denuncia penale: si era presentato in caserma con un coltello in tasca. Protagonista un 18enne di Casoria, che ora dovrà rispondere di porto abusivo di arma.

Il ragazzo, residente nel popoloso comune del Napoletano, era stato convocato per una notifica. Durante la procedura, però, i militari dell'Arma hanno sentito quell'odore, facilmente riconoscibile. Gli hanno chiesto se avesse della droga addosso, il giovane ha negato, ma, ipotizzando che ne stesse nascondendo, sono passati alla perquisizione personale. Dalla quale, in effetti, è emerso che diceva la verità: nessuna dose, nessuna bustina d'erba.

Però dal controllo è saltato fuori altro: in tasca il 18enne aveva un coltello a farfalla lungo 21 centimetri. E, davanti a quella scoperta, il ragazzo non è stato in grado di spiegare per quale motivo lo avesse con sé e perché, soprattutto, se lo fosse portato anche in caserma. Da qui, l'inevitabile denuncia per il porto dell'arma.