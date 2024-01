In casa gli trovano la penna-pistola: spara proiettili calibro 22 ed è letale Un 45enne è stato arrestato ad Ercolano, nella provincia di Napoli. In casa, i carabinieri gli hanno trovato anche hashish e cocaina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Una penna-pistola, letale soprattutto da distanza ravvicinata; e poi, ancora, droga e proiettili. Questo nascondeva un 45enne – G.F. le sue iniziali, già noto alle forze dell'ordine – arrestato a Ercolano, nella provincia di Napoli, dai carabinieri della Sezione Operativa della compagnia di Torre del Greco.

I militari dell'Arma hanno controllato un magazzino in uso al 45enne: è lì che hanno trovato la penna-pistola, all'apparenza una normale penna in metallo argentato, in realtà uno strumento letale, in grado di sparare proiettili calibro 22. E ancora, nel magazzino, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 90 grammi di hashish e 90 proiettili di vario calibro. Interrati nel giardino, invece, 900 grammi di hashish e 230 grammi di cocaina.

I carabinieri hanno così deciso di perquisire anche l'abitazione del 45enne, nella quale hanno rinvenuto e sequestrato altri 14 proiettili e 35 grammi di cocaina. Pertanto, al termine delle operazioni, l'uomo è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio, ricettazione e possesso di armi e munizioni da guerra: è stato portato in carcere, in attesa di giudizio.