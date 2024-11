In Campania è tornata la neve, su Laceno e Matese imbiancate strade e piazze

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da FB / Laceno (Tobia Conte)

Torna la neve in Campania e molte località in Irpinia e nel Sannio, in particolare sul Matese e sul Laceno questa mattina si sono risvegliate con i tetti imbiancati. Si tratta della prima nevicata del 2024, come sottolineano molti abitanti nei commenti sui social, dove sono diventate virali le foto delle strade e delle piazze ricoperte di neve. Sul Laceno si registrano nevicate intermittenti, ma sufficienti a far sì che il suggestivo paesaggio acquisisca quel candore tipico del periodo natalizio. Al momento non si prevedono significativi accumuli nevosi e il vento si mantiene moderato. Per domani è previsto un miglioramento delle condizioni climatiche e non è escluso che le temperature possano tornare a salire, sciogliendo la neve ancora fresca.

Torna la neve in Campania, prime nevicate del 2024

Intanto, però, turisti e visitatori possono godersi un panorama imbiancato e avere un'anteprima di inverno. Le prime nevi sono cadute nel corso di questa notte, tra venerdì 29 e sabato 30 novembre. Si è registrato infatti un brusco calo delle temperature, iniziato già nella tarda serata di ieri. Un calo delle temperature legato forse anche all'arrivo del vento di grecale che si è abbattuto sulla Campania a partire dalla giornata di ieri ha portato ad un forte abbassamento delle temperature. Le stazioni sciistiche, intanto, attendono che la situazione si consolidi per poter riaprire i battenti in tutta la regione, per avviare finalmente la stagione turistica invernale. Quest'anno le temperature autunnali si sono mantenute generalmente più alte del solito.

Foto FB / agriturismo la Torre