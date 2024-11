Meteo, fine settimana 30 novembre-1 dicembre con temperature in aumento su Napoli e Campania

video suggerito

Un fine settimana caratterizzato da temperature in aumento e da scarsa possibilità di pioggia quello che su Napoli e Campania. Un passaggio nel mese di dicembre che sarà accompagnato da parziale stabilità, in attesa delle piogge vere e proprie attese per la prossima settimana, con possibilità di rovesci anche intensi che potranno diventare anche localmente molto intensi, con possibili temporali nelle zone più interne, al punto che non è esclusa un'allerta meteo tra martedì e mercoledì prossimi. Ma nel fine settimana del 30 novembre – 1 dicembre, il meteo sarà pressoché stabile.

Sabato 30 novembre, le temperature saranno in aumento in tutta la regione, sfiorando (ma non raggiungendo) i venti gradi. Piogge pressoché assenti, salvo qualche sporadico rovescio nelle zone dell'interno. Anche i venti saranno deboli e comunque poco influenti nella temperatura percepita. Lunedì 1° dicembre, con l'arrivo dell'inverno vero e proprio, il meteo inizierà a mutare soprattutto in serata: al mattino sole e temperature vicine ai 18 gradi, ma anche in questo caso niente pioggia. In serata, le temperature inizieranno a calare in maniera repentina, con le nuvole che aumenteranno d'intensità, prodromo del maltempo che in Campania arriverà martedì 3 dicembre e porterà piogge abbondanti su tutta la regione, per un dicembre che avvicinerà, drasticamente, l'inverno ormai alle porte e che "busserà" con maggiore intensità nei prossimi giorni. Ma per ora si potrà godere di un meteo sereno ancora per questo fine settimana, in attesa di quadri meteorologici più precisi che possano delineare il meteo di Natale.