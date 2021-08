In Campania c’è una preoccupante carenza di sangue per le trasfusioni C’è carenza di sacche di sangue in molte regioni d’Italia, compresa la Campania. Lo testimoniano i dati del Sistra, il Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali che monitora la situazione nazionale. L’appello del Centro Nazionale Sangue: chi può programmi subito una donazione.

A cura di Redazione Napoli

Sono già settimane che sui social molte persone con parenti ricoverati in condizioni critiche lanciano l'allarme: mancano sacche di sangue negli ospedali della Campania. Una carenza grave, preoccupante. Con l'emergenza Covid infatti l'accesso alle strutture ospedaliere è drasticamente ridotto e contingentato e i donatori sono calati in maniera preoccupante.

In questo scorcio di fine agosto, la situazione è peggiorata: nei giorni scorsi si sono registrate carenze di sangue per le trasfusioni in molte regioni tra cui la Campania, come riscontrato dal Centro Nazionale Sangue, il coordinamento delle associazioni dei donatori, commentando i dati riportati nella bacheca Sistra, il Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali che monitora la situazione nazionale.

Vincenzo De Angelis, il nuovo direttore del Centro Nazionale Sangue chiede dunque di "programmare" al più presto una donazione di sangue a tutti coloro che possono:

