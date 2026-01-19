In Campania a rischio 125 Comuni montani con la nuova legge. Saggese: “Danneggiati i nostri territori”

A sinistra Angelica Saggese, assessora regionale al Lavoro e Formazione

Ci sono 125 comuni della Campania che rischiano di perdere lo status di «comune montano». L'allarme è lanciato dall'assessora regionale a Lavoro e Formazione Angelica Saggese, peraltro originaria di Oliveto Citra, alta valle del Sele, uno dei centri interessati dalla norma. «Sento il dovere di denunciare con forza il rischio che le nostre aree interne stanno correndo a causa dei nuovi parametri della "legge per le zone montane" 131/2025 in corso di discussione. Non possiamo accettare che un semplice calcolo matematico su pendenze e altimetrie cancelli, con un colpo di penna, l'identità e i diritti dei nostri territori».

Cosa sta succedendo? La Campania, terra montuosa soprattutto nelle aree interne, ha molti comuni montani, ovvero centri che per caratteristiche altimetriche e territoriali ,sono oggetto di specifiche politiche nate per favorire lo sviluppo socio-economico, la tutela ambientale e il supporto per accesso a servizi, spesso tramite enti associativi ovvero le Comunità Montane.

Ora: la nuova legge voluta dal governo Meloni, messa nero su bianco dal leghista Roberto Calderoli, riscrive i criteri di una norma datata 1952. Un comune potrà essere qualificato «montano» se almeno il 25% della superficie territoriale è superiore a 600 metri di altitudine e almeno il 30% di essa presenta una pendenza di almeno il 20%, ovvero un’altimetria media superiore a 500 metri. In base a questi nuovi parametri la Campania perderebbe almeno 125 centri con questo status.

Cosa succede se un comune perde lo status di "montano"?

Saggese spiega quali sono i ricaschi pratici di questa decisione: «Non è un dibattito accademico, è una questione che tocca la carne viva delle nostre comunità. Essere esclusi dalla classificazione montana significa perdere benefici fiscali essenziali, ad esempio l'esenzione Imu sui terreni agricoli, e rischiare nuovi tagli ai servizi essenziali, due su tutti, scuole e sanità, favorendo uno spopolamento che non possiamo più permetterci. Il rischio è un esclusivo rafforzamento della montagna Alpina, ignorando la realtà del nostro Appennino e delle nostre "montagne di mezzo", aree abitate che necessitano di sostegno e non di ulteriori ostacoli».

La questione è oggetto di dibattito e – spiega Saggese – la Regione Campania interverrà contro la classificazione: «Ringrazio in tal senso il presidente Roberto Fico e l'assessora all'Agricoltura Maria Carmeala Serluca, che nelle sedi istituzionali stanno contrastando con determinazione questo disegno. La "vera montagna" non si misura solo con il righello, ma valutando i gap infrastrutturali, i dati demografici, la qualità dei servizi. Sosterremo con forza la necessità di definire, parametri equi e rispettosi della varietà dei territori italiani. Non permetteremo che le aree interne della Campania diventino territori di "serie B"».

I comuni montani a rischio taglio in Campania

Comunità montana Monte Santa Croce

Conca della Campania (CE)

Galluccio (CE)

Mignano Monte Lungo (CE)

Presenzano (CE)

Rocca d’Evandro (CE)

San Pietro Infine (CE)

Tora e Piccilli (CE)

Comunità montana Matese

Aliano (CE)

Alife (CE)

Capriati a Volturno (CE)

Ciorlano (CE)

Prata Sannita (CE)

Pratella (CE)

Comunità montana Monte Maggiore

Castel di Sasso (CE)

Dragoni (CE)

Giano Vetusto (CE)

Pietramelara (CE)

Pontelatone (CE)

Roccaromana (CE)

Rocchetta e Croce (CE)

Comunità montana Titerno e Alto Tammaro

Campolattaro (BN)

Faicchio (BN)

Guardia Sanframondi (BN)

Reino (BN)

San Lorenzello (BN)

San Salvatore Telesino (BN)

Comunità montana Taburno

Arpaia (BN)

Bucciano (BN)

Forchia (BN)

Moiano (BN)

Sant’Agata de’ Goti (BN)

Solopaca (BN)

Comunità montana Fortore

Apice (BN)

Buonalbergo (BN)

Paduli (BN)

Sant’Arcangelo Trimonte (BN)

Comunità montana Partenio – Vallo di Lauro

Avella (AV)

Baiano (AV)

Cervinara (AV)

Lauro (AV)

Mercogliano (AV)

Roccarainola (NA)

Rotondi (AV)

San Martino Valle Caudina (AV)

Santa Paolina (AV)

Visciano (NA)

Comunità montana Ufita

Carife (AV)

Casalbore (AV)

Castel Baronia (AV)

Flumeri (AV)

Frigento (AV)

Greci (AV)

Montaguto (AV)

Montecalvo Irpino (AV)

Comunità montana Alta Irpinia

Andretta (AV)

Aquilonia (AV)

Bisaccia (AV)

Cairano (AV)

Calitri (AV)

Conza della Campania (AV)

Guardia Lombardi (AV)

Lacedonia (AV)

Lioni (AV)

Monteverde (AV)

Comunità montana Terminìo Cervialto

Bagnoli Irpino (AV)

Calabritto (AV)

Caposele (AV)

Cassano Irpino (AV)

Castelfranci (AV)

Castelvetere sul Calore (AV)

Chiusano di San Domenico (AV)

San Mango sul Calore (AV)

Comunità montana Irno – Solofrana

Baronissi (SA)

Fisciano (SA)

Forino (AV)

Montoro Inferiore (AV)

Montoro Superiore (AV)

Siano (SA)

Comunità montana Monti Picentini

Giffoni Sei Casali (SA)

Montecorvino Rovella (SA)

Olevano sul Tusciano (SA)

San Cipriano Picentino (SA)

Comunità montana Tanagro – Alto e Medio Sele

Auletta (SA)

Buccino (SA)

Contursi Terme (SA)

Oliveto Citra (SA)

Palomonte (SA)

Salvitelle (SA)

Comunità montana Alburni

Aquara (SA)

Bellosguardo (SA)

Controne (SA)

Postiglione (SA)

Serre (SA)

Sicignano degli Alburni (SA)

Comunità montana Calore Salernitano

Albanella (SA)

Altavilla Silentina (SA)

Castel San Lorenzo (SA)

Felitto (SA)

Roccadaspide (SA)

Comunità montana Vallo di Diano

Pertosa (SA)

Comunità montana Gelbison e Cervati

Castelnuovo Cilento (SA)

Ceraso (SA)

Orria (SA)

Perito (SA)

Vallo della Lucania (SA)

Comunità montana Alento – Monte Stella

Cicerale (SA)

Laureana Cilento (SA)

Lustra (SA)

Ogliastro Cilento (SA)

Omignano (SA)

Perdifumo (SA)

Prignano Cilento (SA)

Rutino (SA)

Stella Cilento (SA)

Comunità montana Bussento – Lambro e Mingardo

Alfano (SA)

Caselle in Pittari (SA)

Celle di Bulgheria (SA)

Laurito (SA)

Morigerati (SA)

Roccagloriosa (SA)

San Mauro la Bruca (SA)

Torraca (SA)

Torre Orsaia (SA)

Comunità montana Monti Lattari