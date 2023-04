In auto lampeggianti, radio e arnesi da scasso: arrestato 20enne nel Nolano I carabinieri hanno intercettato nel Nolano un’automobile usata verosimilmente da una banda di ladri: nell’abitacolo arnesi da scasso e radio ricetrasmittenti.

A cura di Nico Falco

Lampeggianti come quelli delle forze dell'ordine, radio ricetrasmittenti, parecchi arnesi da scasso. In pratica: l'occorrente per fare dei furti, forse anche delle rapine dopo aver fermato qualche malcapitato fingendosi carabinieri o poliziotti. È stato tutto rinvenuto nell'automobile di un 20enne, bloccato nel Nolano; il giovane è stato arrestato, i tre che erano con lui sono riusciti a fuggire a piedi.

L'inseguimento, durato diversi chilometri, è partito stanotte nel centro di Carbonara di Nola, dove i carabinieri della stazione locale hanno incrociato una Seat Leon che procedeva ad alta velocità. Hanno intimato l'alt, ma il giovane alla guida ha accelerato e ha cercato di distanziarli. Coi carabinieri alle calcagna è arrivato fino a Nola, dove è stato alla fine raggiunto e bloccato. Nelle fasi concitate i tre uomini che erano con lui sono rapidamente usciti dalla vettura e sono scappati di corsa.

Dal primo controllo è emerso che sull'automobile erano state apposte delle targhe rubate. Durante l'ispezione nell'abitacolo sono stati rinvenuti e sequestrati dei lampeggianti simili a quelli usati dalle forze dell'ordine sulle auto civili, oltre a numerosi attrezzi da scasso come chiavi alterate e grimaldelli e delle radio ricetrasmittenti. Il giovane, arrestato, è accusato di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, di possesso di segni distintivi contraffatti e del possesso ingiustificato degli arnesi.

A metà marzo nel Vesuviano, lungo la statale 268, i carabinieri avevano intercettato un'altra banda, che si spostava su un'auto a noleggio; nella circostanza i criminali erano fuggiti a piedi e nell'abitacolo erano stati rinvenuti attrezzi da scasso, walkie-talkie, guanti e due pistole a salve col caricatore pieno.