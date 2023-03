Nell’auto dei criminali in fuga il kit per le rapine in casa: pistole, guanti e radio Una banda di criminali è riuscita a sfuggire ai carabinieri dopo un inseguimento; nella loro auto rinvenuti armi e arnesi per mettere a segno rapine nelle case.

A cura di Nico Falco

Due pistole a salve col serbatoio pieno, cacciaviti, guanti e radio ricetrasmittenti: tutto l'occorrente per una rapina, insomma, probabilmente per fare irruzione in un'abitazione dopo aver scardinato porte o finestre, per tenere i residenti in ostaggio e nel frattempo restare in contatto con complici e pali appostati nei paraggi. È il "kit" che i carabinieri hanno trovato in un'automobile al termine di un inseguimento lungo la statale del Vesuvio nella notte scorsa; i criminali hanno abbandonato la vettura e sono scappati a piedi, fuggendo in diverse direzioni.

I militari della Sezione Radiomobile di Torre Annunziata stavano pattugliando la Statale 268 quando si sono visti sfrecciare davanti la Citroen C4. Hanno cercato di raggiungerla per un controllo ma l'autista, non appena si è accorto della loro presenza, ha continuato ad accelerare e ha cercato di distanziare la gazzella. Ne è nato un inseguimento durato diversi chilometri, fino a quando, ormai alle strette, il guidatore si è fermato e le persone sono velocemente uscite dall'abitacolo e sono fuggite di corsa.

Dagli accertamenti sulla vettura è risultato che il veicolo era stato preso a noleggio. All'interno i carabinieri hanno trovato le armi, repliche sceniche ma identiche alle originali e con relative munizioni a salve, oltre agli utensili da scasso, i guanti e le quattro ricetrasmittenti complete di auricolari. Il materiale, tutto finito sotto sequestro, potrebbe essere la dotazione di una banda specializzata in rapine nelle abitazioni. Indagini sono in corso per identificare le persone che sono riuscite a scappare e sul titolare del contratto di noleggio dell'automobile.